Više neće da ćuti: Dačo izneo pravo mišljenje o Kačavendi, ovim ponizio i svoju drugaricu Sofiju! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Danilom Dačom Virijevićem o svim aktuelnim dešavanjima koje su prethodne nedelje tresla Belu kuću.

- Da li je istina da je Milena Kačavenda mafijašica? - pitao je Darko.

- Istina je da voli da bude iznad svih nas i da ima autoritet. Ja njoj nisam odgovorio, ali jesam u bradu, a možda sam i trebao. Nemam ružno mišljenje o njoj. Ona voli da bude u centru pažnje, ja ne mogu da slušam da samo jedan priča - rekao je on.

- Kako onda može Sofija, Sandra i Milovan? - dodao je voditelj.

- Oni možda trpe autoritet, ja volim da svi vodimo razgovor. Ona je pametna žena, ali ne mogu stalno tako. Mi nismo izgladili odnos, nismo čak ni pričali. Nismo uspeli da izgladimo odnose, niti želim da joj prilazim i izvinjavam se. Ja nju nisam pljuvao, ne mislim da je loš čovek, ali te stvari mi se ne sviđaju kod nje. Stalno smo se raspravljali - pričao je on.

- Kako je hodati u Đedovićem cipelama? - upitao je Darko Tanasijević.

- Prozivaju me od početka da sam Đedovićem poltron, a meni je drago da me upoređuju jer mislim da je prepametan čovek. Nije mi drago kad mi kažu da sam rekao da mi je idol i da radim samo šta i on radi - odgovorio je on.

- Šta se dešava sa Munjom? - pitao je Darko.

- To je najiskompleksiraniji čovek u kući. Taj čovek toliko onu devojku maltretira, toliko joj nabija nervozu, hvata se za sitnice, kao namerno da želi da je provocira. Sve najgore mislim o njemu i da je jako loš čovek. Ljudi se razlikuju u klasi, mislim na ponašanje, a naše ponašanje nikad ne može da bude isto. Postoji kmet, knez i vitez, a ja sam vitez, a on kmet - rekao je Dačo.

Autor: A. Nikolić