Rafalna paljba Uroša Stanića: Argumentima unakazio Gastoza, Dačo pokazao zube Mileni Kačavendi! (VIDEO)

Žestoko tokom glasanja!

Veliki šef takmičarima "Elite" zadao je novi zadatak. Oni su ove subote morali da glasaju za osobu koja je najlukavija u Beloj kući. Ovo nedeljni vođa Nenad Marinković Gastoz dao je reč Urošu Staniću.

- Najlukavija osoba je Gastoz, on je ovde najveći folirant. On lukavo ponižava Anđelu sa Karićem i Matorom, pravi se da ništa nije kriv. On lukavo prilazi Anđeli nakon raskida, pokušava da joj oprosti, pa ponovo da je ponižava. Lukavo se muvao sa Sofijom preko mene, lukavo je muvao Sofi. Lukav je bio u prijateljstvu sa Keti. Sve si radio da bi ponizio i uništio svoju devojku ovde. Tvojoj lukavosti nikad kraja, sve si gori i gori. Druga osoba je Sofija, u mnogim situacijama je to pokazala. Treća osoba je Karić, on se lukavo ubacuje u sve priče kod svih parova i uvlači se da bude treća osoba - rekao je Uroš.

- Prva osoba Sanja Grujić, ona je na pametan način lukava. Rekla si da sam ja tvoj fan, a da Sofija koristi tvoje stvari. Ja sam hteo da provociram tebe i Marka i mislim da si u tom primeru ispala lukava prema meni. Druga osoba je Luka, on ne zna gde će pre. Malo se nabacuje Sandri, a onda ode kod Aneli u krevet. Milena Kačavenda jer kad sam rekao šta sam čuo o Keti ona je otišla da kaže Gastozu, a juče je meni rekla da nisam osoba od poverenja - govorio je Dačo.

- Zamisli kako je to kad neko uradi ono što ti radiš po kući. Uvredio si se što je neko uradio ono što ti radiš - dodao je Gastoz.

- Mislim da žene ovde koriste muškarce i omalovažavaju nas. One to rade na perfidan i lukav način, gledaju da nas spuste i da ispadnemo veće žene od njih. Prvo mesto Mimas, na lukav način je ubedila Gruju u nešto što nije moguće. Drugo mesto Sofija koja na lukav način pokušava da ubedi Sofiju da ima emocije, treba da se preispita. i sve radi na lukav način. Ima mnogo momenata i za Gastoza i Anđelu jer nikad nije ustala i rekla da je Gastoz ne zanima. Pre je bio Stanić, a sad je Dačo šalje da menja vino i pivo. Na treće mesto ću da stavim Teodoru jer je na lukav način razdvojila Bebicu i Aneli - govorio je Luka.

Autor: A. Nikolić