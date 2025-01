Rafalna paljba Ene Čolić: Mateja je potkačio pred svima, ona jedva dočela da isproziva svoje dušmane! (VIDEO)

Žestoko na sastanku!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" novi zadatak i došao je trenutak da glasaju za najgore prijatelje u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Sofija Janićijević dala je reč Ivaniji Bajić.

- Prvo mesto je Uroš Stanić. On je bio odušvljen kad sam podignuta, a kad sam spuštena kao mi je prišao. Takav si folirant, nikome nisam prijatelj. Drugo mesto je Uroš Rajačić, pre smo se družili, a otkako se smuvao sa Jelenom počeo je da me pljuje. Na treće mesto bih stavila Branku - rekla je ona.

Naredni je glasao Mateja Matijević.

- Imam ovde prijatelje, mogu da se steknu i ja sam živi dokaz za to. Moji prijatelji su ovde prema meni prijatelji i nisu pravili loše postupke. Iskoristiću priliku da pecem Enu jer je mogla da naruši naše prijateljstvo. Što se tiče ostalih ljudi Munja i Terza jedno prema drugome, vi ste tandem - rekao je Mateja.

Sledeća je glasala Ena Čolić.

- Ja ovde imam samo dva prijatelja i volela bih da to bude i Raško napolju, ovde smo se distancirali. Ne mogu da verujem da navodite Uroša, a čisto sumnjam da neko vidi stvarno potencijal da mu on bude prijatelj. Ne odgovara vam karakter, ali se družite iz koristi. Treće mesto Matea jer mi je bila drugarica. Drugo mesto Jelena jer kad joj je bilo najteže sam bila uz nju. Mislim da ljudi koji su bili u konfliktu sa njom su pričali su pričali jer sam ja želela da pričaju sa njom i bila sam joj stvarno drugarica. Treće mesto Kadra, izdao me je u parterskom odnosu, a meni je to najbitnije - govorila je Ena.

- Napolju si mislila da se družiš sa mnom? Sa kim bi došla? - pitao je Kadra.

- Pričali smo da dođem u Sarajevu, ali neću da odgovaram na tvoja pitanja. Kad sam nekim provodim vreme znači da ga smatram prijateljem. Nisi samo mene ispao loš drug, nego i Peji - dodala je Čolićeva.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić