Mene to ne zanima: Anđela odbrusila svima koji misle da mogu da utiču na nju, Jelena isponižavala Aleksandru! (VIDEO)

Žestoko tokom debate!

U toku je debata, današnja tema je da li postoje granice poštovanja u međuljudskim odnosima. Marko Đedović moderator debate razgovarao je sa Anđelom Đuričić.

- Anđela, da li previše poštuješ mišljenje drugih ljudi? - pitao je Đedović.

- Da, kad poštujem te ljude, ali to ne znači da se vodim time. Ti nešto da mi kažeš razmislila bih da li treba da promnim svoje odluke. Ja sam nekad više poštovala stavove partenera, nego svoje. Sad više nije takva situacija - govorila je Anđela.

- Ko je prešao granicu u kući da ga više ne poštuješ? - pitao je Marko.

- Retko čije mišljenje uvažavam, mene to ne zanima. Bila sam osuđena, a čovek koji je to napravio je bio dobar sa svima i tad sam počela da ne poštujem mišljenje i sa svima se svađala jer sam to smatrala nepravdom - dodala je Đuričićeva.

- Jelena, da li misliš da je Aleksandra time što je prevarila momka koji je preljubnik napravila još gore? - pitao je Marko.

- Ona se sprda sa svojim životom, Bog se posprdao sa njenim životom. Ona ima savršenog partnera sad pored sebe. Zamisli ona nešto da komentariše ovde - govorila je Jelena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić