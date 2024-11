Ja to ne mogu da oprostim: Baki urnisao Kadru, na njihovo prijateljstvo zauvek stavio tačku! (VIDEO)

Žestoko!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za najdvoličniju osobu. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Ivanu Marinkoviću.

- Dvolična je Aleksandra koja je pokazala da ima dva lica, jedno koje ne može da trpi pritisak. Pokazala je dvoličnost u odnosu sa mnom. Odabrani su idealno mesto da se ljudi koji nisu razgovarali spoje. Terza je dvoličan, sinoć je rekao šta misli o Mileni, a ja bih se složio da njih dvoje taktiziraju. On se Mileni prvi sinoć osmehnuo i dao do znanja da to ne misli o njoj. Treća osoba je Luka, to mi je najsvežije. Odnos Sandra, Aleksandre i Luke, primetio sam to i emisija je pkazala njhovu dvoličnost - rekao je Ivan.

Sledeća je glasala Aneli Ahmić.

- Prva osoba naravno Slađa iz odnosa sa mnom. Drugi Uroš, a treća Milena Kačavenda - rekla je ona.

Nakon nje reč je dobio Baki B3.

- Miljana Kulić zbog svih postupaka. Broj dva je Kadra, ne mogu da kažem da je izdao mene, ali je ispao dvoličan jer smo ovde od samog početka. Sa njim ne pričam i nećemo pričati do kraja, ja to ne mogu da oprostim. Takvi ljudi ne mogu da sede sa mnom za stolom, jer je ispao neko ko je mene prodao jer to nije trebao da kaže za Peju i Enu.

