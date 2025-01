Totalno karambol tokom debate!

Počela je još jedna debata, a današanja tema bila je da li odnosi moglu da se nastave nakon dvostruke prevare.

Jednu grupu činili su Ivan Marinković, Nenad Macanović Bebica, Milana Šarac, Aleksandra Nikolić i Miljana Kulić, a drugu Anđela Đuričić, Sofija Janićijević, Stefan Karić, Milovan Minić i Ena Čolić.

- Da li bi mogao preko ovoga sa Ivanom da pređeš? - pitao je Marko.

- Nemam emocije i nikad ne bih moga da pređem. Meni se preko noći ugasilo i zgadilo. Plašio sam se kad dođem ovde šta će da bude i zatvoren prostor, malo sam sumnjao u sve to i hteo sam sam sebe da preisitam. Ništa nisam osetio - govorio je on.

- On je jako ponosan čovek i to nikad ne bi priznao, ali i sa moje i sa njegove strane je to završena stvar. Čovek je mene ubeđivao četiri godine da nema s*ksualne odnose sa ženom, a je rekao da ima da li bih prihvatila? Nikad ne bih bila sa njim - rekla je Aleksandra.

- Da li si nekad imao odnose sa ženom, a da si rekao Aleksandri da nisi? - pitao je Marko Đedović.

- Ne, rekao sam da sam imao. To nije bilo šest meseci, ona je tako rekla, a ja nisam rekao ništa. Zadnje dve godine nisam imao ništa. Ja sam imao ženu i nisam skrivao da je imam. Šta si ti radila četiri godine sa Urošem? Plakala je dok sam odlazio kući, a imala je odnose sa bivšim mužem - govorio je Milovan.

- Kunem se u Anastasiju da sam samo jednom imala s*ksualni odnos sa Urošem, slike su nešto drugo. To je bilo kad mi se 12 dana nije javljao - rekla je Nikolićeva.

- Kako te nije sramota da se kuneš u dete, a ja za to imam dokaze? - pitao je Milovan.

- Slike da, pričamo bivšem mužu. Bili smo u hotelu jednom, razgovarali smo. Jednom je iznajmio stan, došla sam, on je hteo, a ja nisam. Jednom sam imala s*ks sa njim. Bio je sa mnom i sa ženom, a kleo se u ćerku da nije spavao sa njom - pravdala se Aleksandra.

- Nikad se nisam kleo za te stvari, ali meni je sve jasno. Kuneš se u dete za stvari za koje imam dokaze - dodao je Minić.

Autor: A. Nikolić