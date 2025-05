Eksplodirao: Milovan proključao pa izneo ISTINU o Bakiju i Jordanki, žustro odbranio Enu od Peje: Mamu si svoju uvalio u go*na! (VIDEO)

Au!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje je postavio Dragani Stojančević.

Ako bi te tvoja porodica ucenila i postavila ultimatum, ili oni ili Matora, da li bi imala hrabrosti da izabereš Matoru?

- Već sam pričala o tome, to su dve različite vrste ljubavi. Ne očekujem da bi mi postavili ultimatum ako vide da sam ja srećna. Ali ako bih morala da biram izabrala bih nju - rekla je Dragana.

- Vi ste jedan dan dobre, drugi dan niste, treći dan ste okej, četvrti onako. Taj odnos je jako čudan. Vaš odnos kako funkcionišete svakodnevno je klimav - rekao je Đedović.

- Ponašamo se ovako jer lažemo. Ona neće da njeni roditelji gledaju da se ljubimo, da bar tako želi da im olakša - rekla je Matora.

Sledeće pitanje bilo je Jovana Pejića Peju.

Stalno ističeš kako ti ne igraš rijaliti, da li neko ko ne igra rijaliti baca pare po kući, ogovara sve ukućane i stavlja bivšu devojku u izolaciju?

- Ne mogu više da slušam ko koliko ima para. To što sam Terzu i Enu poslao u izolaciju, to sam objasnio. Neprijatno mi je kad vidim osobu sa kojom sam spavao šest meseci da đuska sa nekim. Nisam ljubomoran jer ne želim da se borim za tebe, da hoću onda bih bio ljubomoran. Ustajem i dobacujem.Objašnjavam svoju situaciju, sa strane više pričam o životu - rekao je Peja.

- Ovo mu je sve čist rijaliti - rekla je Ena.

- Toliko potenciraš da smo svi rijaliti, a samo si ti pravi - rekla je Milena.

- To je jer je Ena provlačila Bakija kako je domac - rekao je Peja.

- Ja sam morbidna i uzvratim mnogo gore nego što mi se kaže. Ja sam bakiju rekla da je domac, a Luki i Gastozu kažete da su zatvorenici. Je l' popravni dom zatvro za maloletna lica? - pitala je Ena.

- Taj postupak jeste rijaliti. Menjam bivšu devojku, malo je ta fora. Mogao sam da uzmem i Sofiju, ali to ne bih bio ja kad bih uzeo nekoga na silu. Ponizio sam je, to je istina. Ne sviđa mi se više devojka, ne želim da budem sa njom. Ona želi to, ona želi frku. Nek ima frku sa drugim ukućanima - rekao je Peja.

- Da li su to kodeksi kada te devojka povredi ti pozoveš lika da je iz*ebe na tvoje oči? Ovaj slučaj baš ne mogu da proračunam. Kome si ispao veliki? - pitao je Gastoz.

- Imaš svoj slučaj od malopre - rekao je Peja.

- Njegov najbolji drug je meni prvi rekao da sam došla da zarađujem pare u krevetu. Morbidna stvar je što je Baki bio u popravnom domu, da ga nazovem domcem, a Gastozu nije morbidno kad mu kažete da je bio u zatvoru - rekla je Ena.

- Zamisli da si ti bila u domu! Stavi sebe jednom u tu poziciju! Nemaš empatiju! - vikao je Peja.

- A kako bi se vaše dete osećalo da gleda kako neko govori da mu majka zarađuje u krevetu?! - skočila je Ena.

- To je istina, ja sam bio tu. On je sve pokrenuo! Jedi go*na. Vama neka je*e mame, meni neće. Jesi spavao si sa Jordankom, nego nemaš mu*a i pi*kica si da priznaš - skočio je Milovan.

- I Mića to kaže - ubacila se Ena.

- Koliko puta nisi ovde uzeo budžete?! Sram te bilo, bio bi gladan da nije nje. Ne bi imao da jedeš! Sram te bilo, se*eš po njoj. Mamu si svoju uvalio u go*na. Pišam joj se u čestitku! Krivi ti je Baki za kocku! - vikao je Milovan.

- Zašto pričaš ovako o Milovanu, a Gruja ti je drug? Prodavao je na na sajtu za pare - rekla je Ena.

