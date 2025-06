Sofija dokazala koliko ne podnosi Anđelu Đuričić: Netrpeljivost rapidno raste, više ne može da ćuti! (VIDEO)

Žestoko!

Upravo su počele ''Nominacije Odabranih'', a Ana Nikolić dobila je prva reč i nominovala Uroša Stanića koji joj je često u raspravama pominjao pokojnog oca.

- Ja nominujem Uroša Stanića jer smo u konfliktu već duže vreme. On stalno pominje mog mrtvog oca i ne sviđa mi se njegovo učešće. Čuli smo ovde da je dobio titulu kmeta i nismo u dobrim odnosima. On je u početku bio tu za mene i savetovao me, ali uvek protiv Korde, a ja sam se odlučila za Kordu - rekla je Ana.

- Ja ću isto da nominujem malu gnjidu i malog smrada. On se otpočetka rijalitija meša u naš odnos. On je jedna gnjida koji se meša u sve veze i odnose. On je više puta istakao da će da me diskvalifikuje, ali naravno bezuspešno. Njegovo učešće je ravno mojoj levoj ili desnoj papuči. Ne podnosim ga od lekarskog pregleda - rekao je Korda.

- I ja bih nominovala Uroša Stanića jer je on devet meseci i psihički i fizički vršio teror nada mnom, a nije realno komentarisao postupke Anđele Đuričić - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić