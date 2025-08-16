Otvorio dušu: Ivan progovorio o životu sa Jelenom Ilić, a evo šta mu svaki dan tera suze na oči! (VIDEO)

Neočekivana reakcija Ivana Marinkovića!

U toku je emisija "Narod pita", voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Ivana Marinkovića, Jelenu Ilić i Aleksandru Nikolić. Usledilo je uključenje gledalaca:

- Dobro veče, ovde Mirijana iz Zemuna. Ivane, najgore je kad seljak iz opanaka uđe u cipele. Odjednom su svi veliki Beograđani. Ti si jako dobar čovek i to jako kriješ. Džukelama ne treba pokazivati. Samo ne znam da li si normalan da budeš sa ovom spodobom? O Aleksandri sve najbolje, pričam o Jeleni - rekla je gledateljka.

- Ne bih da vređam moje bivše žene, devojke i kombinacije. Meni je bila stavrno dobra, ali eto, desilo se šta se desilo, sad se trese - rekao je Ivan.

- Šest godina je živela kod tebe u stanu. Šta je doprinela? Što nije popravila krov? - pitala je gledateljka.

- Jelena je rekla pred neki kraj rijalitija kako sam ja neko ko je poželeo da živi na selu kod nje i to je živa istina. Hteli smo da izadamo taj stan koji prokišnjava u Beogradu. Jako mi je ružno da potencira kako joj je bilo loše u tom stanu. I dalje piše na sandučetu Ilić i Marinkovići, a i da pas ovde čuva, a više nema ni... - ispričao je Ivan.

- Nije bitno od čega je ona kupila stan, ali najviše mrzim akd neko sa strane dođe i odjednom glumi veliku Beograđanku - rekla je gledateljka.

- Vi ste samo jedna primitivna osoba - ubacila se Jelena.

- Ja nisam Beograđanka, ja sam Zemunka - rekla je Jelena.

- Ja sam je emancipovao u Beogradu. Ne može od medveda balerina. Nije znala da li je konjanik ili konj - rekao je Ivan.

- Zašto si bila sa njim šest godina? - pitala je gledateljka.

- Da bih bila sponzoruša i živela na Dedinju? Kako on za šest godina nije video da sam ja najveći ološ na svetu - istakla je Jelena.

Autor: A.Anđić