PUCNJAVA NA FLORIDI: Najmanje pet MRTVIH u kampusu - Policija LIKVIDIRALA jednog od napadača (VIDEO)

Najmanje pet osoba ubijeno u stravičnoj masovnoj pucnjavi na Univerzitetu Florida u Talahasiju.

Policija je saopštila da su dva napadača otvorila vatru u četvrtak oko podneva, u blizini studentskog centra.

🚨 BREAKING: Reports of a mass sh**ting at Florida State University in Tallahassee. At least four people injured. First responders are seen carrying victims. Police running with weapons drawn. This is a developing situation. pic.twitter.com/kB6RdNtOdy

Jedan osumnjičeni je uhapšen, dok je drugi ubijen od strane policije.

Njihovi identiteti još nisu objavljeni, preneo je Dailymail.

Ranije je saopšteno da su najmanje četiri osobe su povređene, a najveća bolnica u presotnici Floride je saopštila da je najmanje jedan pacijent u kritičnom stanju.

This is a Emergency Message for Florida State University Tallahassee Campus.



Continue to shelter in place. Police have responded to an active shooter call at the Student Union. Stay alert for more information.



