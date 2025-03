UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Stravična pucnjava u Americi: Ljudi vrište i beže od napadača - Ima MRTVIH

Najmanje jedna osoba je ubijena i više je ranjeno u pucnjavi u gradu Las Krusis u Novom Meksiku u SAD.

Pucnjava se dogodila na mestu gde se održavaju muzički festivali Jang Park u Las Krusisu, saopštila je policija tog grada, preneo je američki "KFox4".

More raw footage as a mass shooting took place in Young Park, New Mexico in La Cruces moments ago, heavy police and emergency responders on the scene and investigating multiple injuries two victims in critical condition, possibly deceased pic.twitter.com/AQsR2zFYzl