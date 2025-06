Pucnjava u Torontu: Ima MRTVIH i ranjenih!

Jedan muškarac je ubijen, a pet osoba je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila sinoć u naselju Lorens Hajts u Torontu, saopštila je policija.

Policija je primila poziv posle 20.30 časova po lokalnom vremenu, preneo je CTV News.

Po dolasku, policajci su zatekli više ranjenih osoba u prolazu između stambene zgrade i puta.

Kako su nadležni saopštili, muškarac star oko 40 godina preminuo je na licu mesta, dok je pet osoba, među njima četiri muškarca i jedna žena, prevezeno u bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život.

- Trenutno tragamo za više osumnjičenih - rekli su iz policije i dodali da još nije poznato da li su napadači pobegli vozilom.

🚨 Mass shooting in Toronto’s Lawrence Heights.

1 dead, 5 injured.

No suspects. No answers. Just sirens.

When will public safety be more than just a press release?



📍 Flemington & Zachary | 🕗 8:30 PM

👀 Ongoing investigation. Stay alert, Toronto.#TorontoShooting… pic.twitter.com/hom7xpUQmL