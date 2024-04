PUCNJAVA U AMERICI: Ima mrtvih i ranjenih, specijalci stigli na lice mesta (VIDEO)

Najmanje jedan policajac je ubijen a više ih je ranjeno je u pucnjavi u Šarlotu, Severna Karolina, u ponedeljak popodne po lokalnom vremenu, saopštila je policija, javlja Foks Njuz.

Policijska uprava Šarlot-Meklenburg izvestila je da su "brojni" policajci upucani na mestu zločina. Kako se navodi, situacija se i dalje smatrala "aktivnom", a povređeni policajci su prevezeni u lokalne bolnice.

Nivo njihovih povreda za sada nije poznat. Nezvanično, najmanje dvojica su ranjena u noge, a više njih u grudi.

- Izbegavajte to područje - saopštila je policijska uprava.

