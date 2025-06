Ljudi leže na zemlji, ispaljeno 20 hitaca! Prvi snimci pucnjave KOD TRŽNOG CENTRA u Torontu: U toku potraga za osumnjičenima (VIDEO)

Jedna osoba je ubijena, a petoro ranjeno nakon pucnjave u naselju Lorens Hajts u Torontu. Policija traga za više osumnjičenih, a za sada niko nije uhapšen.

Do pucnjave je došlo sinoć oko 20.30 sati po lokalnom vremenu, a po dolasku, policajci su zatekli više ranjenih osoba u prolazu između stambene zgrade i puta.

Muškarac u 40-im godinama proglašen je mrtvim, a četvorica muškaraca i jedna žena odvedeni su u bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život.

Policija je rekla da nema informacije o umešanima u pucnjavu, ali da traga za više osumnjičenih.

Na društvenim mrežama pojavili su se i navodni snimci pucnjave, na kojima se vidi kako ljude leže na ulici.

