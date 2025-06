PUCNJAVA U LAS VEGASU STRIMOVANA UŽIVO: Ubijen Fini Legenda, pucao drugi jutjuber? Ispaljeno 7 metaka, povređeni leže na ulici (FOTO+VIDEO)

U pucnjavi u Las Vegasu ispred čuvenih fontana hotela Belađo ubijen je muškarac, a policija traga za osumnjičenim.

Sve je zabeleženo u strimingu uživo jutjubera po imenu Finny Da Legend gde se u jednom trenutku pojavljuje naoružani čovek koji vadi pištolj i počinje da puca.

Prema tvrdnjama sa društvenih mreža, ubijen je upravo taj jutjuber, a napadač sa bejzbol kačketom na glavi i naočarama za sunce, koji je ispalio sedam metaka, navodno je drugi jutjuber čije je ime na internetu SinCity-MannyWise.

