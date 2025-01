Pre eksplozije automobila bombe izvršio samoubistvo: Istraga napada u Las Vegasu (FOTO)

Muškarac koji se nalazio u automobilu koji je eksplodirao ispred hotela novoizabranog američkog predsednika Donalda Trampa u Las Vegasu izvršio je samoubistvo pucajući sebi u glavu pre eksplozije, saopštili su danas američki policijski zvaničnici.

Metju Livelsberger (37) iz Kolorada, bio je visoko odlikovan pripadnik Zelenih beretki američke vojske koji je dva puta bio angažovan u Avganistanu i verovatno je planirao da izazove najveću moguću štetu, smatraju eksperti navodeći da je čelična karoserija vozila amortizovala veliki deo sile inicijalne eksplozije, prenosi AP.

Okružni šerif Klark Kevin Mekmehil rekao je danas na konferenciji za novinare da je kod nogu čoveka na vozačkom mestu pronađen pištolj, prenosi AP.

"Među ugljenisanim predmetima pronađenim u vozilu su vatreno oružje, određeni broj pirotehničkih sredstava, pasoš, vojna karta, kreditne kartice, iPhone i pametni sat", rekao je Mekmehil.

USA 🇺🇸

🛑 Las Vegas - Suicide Bombing

Matthew Alan Livelsberger 37 an active US Special Forces solider rented a Cyber truck in Denver and drove to the Trump Hotel left and then returned 2 hours later.

On returning, Shot himself in the Cyber truck shortly after the vehicle… https://t.co/3Uls0w8lTO pic.twitter.com/n8IuWeCE9M