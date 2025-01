Dramatični snimci ekplozije ispred Tramp hotela u Las Vegasu: Da li je napad povezan sa onim u Nju Orleansu?

Policija je objavila seriju jezivih fotografija iz unutrašnjosti "sajbertraka", "Teslinog" modela pikapa, koji je eksplodirao ispred hotela "Tramp internešnal" u Las Vegasu, otkrivajući arsenal improvizovanog eksploziva. Vozač je poginuo u eksploziji i i dalje nije zvanično identifikovan. Povređeno je sedam osoba.

Vatromet, kanisteri za gas i gorivo za kampovanje pronađeni su na sedištu kamioneta kada je požar konačno ugašen.

Samo nekoliko sati pre eksplozije ispred hotela, Šamsud Din Džabar (42) električnim automobilom uleteo je među ljude u Nju Orleansu, te na taj način ubio 15 ljudi i povredio na desetine.

Izvori su otkrili da su automobili koji su korišćeni u oba slučaja iznajmljeni na isotm mestu, a zbog toga što su oba električna vozila vlada zabrinutost da su dva napada povezana. Iz policije je saopšteno da se istražuje međusobna povezanost dva slučaja i da nijedna opcija zasad nije isključena.

- Da li mislim da je u pitanju slučajnost? Ne znam. Istražujemo bilo kakve veze ovog slučaja sa napadom u Nju Orleansu - rekao je šerif Kevim MekMahil.

Elon Musk’s dumb idea — the Cybertruck — exploding in front of a Trump hotel is the ultimate metaphor for the next four years. pic.twitter.com/TPJZsay9bh

Na konferenciji za novinare, službenici koji su istraživali incident otkrili su da je vozilo iznajmljeno u Koloradu i prevezeno preko granice u Nevadu u sredu u 7.30 sati po lokalnom vremenu. Eksplozija se dogodila samo sat vremena kasnije.

Policija je podelila niz fotografija unutrašnjosti automobila, na kojima se vide vatromet, rezervoari za gas i gorivo za kampovanje na sedištu automobila. Još se istražuje na koji način je eksploziv aktiviran, ali izvori bliski istrazi ističu da je denonator najverovatnije kontrolisao sam vozač. U trenutku kada je održavana konferencija za štampu, ostaci vozača i dalje su bili u automobilu.

Šerif je istakao da, iako policija zna ko je osoba koja je iznajmila automobil, još ne mogu da detalje otkriju javnosti.

"Najgori izbor za auto-bombu"

Policija takođe smatra da je vozač možda namerno izabrao da koristi baš "Tesla" automobil kako bi poslao poruku, s obzirom na novostečeno prijateljstvo vlasnika kompanije Ilona Maska sa novoizabranim predsednikom Donaldom Trampom.

- U pitanju je "Tesla" vozilo, znamo da Ilon Mask radi sa predsednikom Donaldom Trampom, a ekplozija se dogodila ispred Tramp hotela, tako da ima materijala za istragu - dodao je šerif.

Odluka vozača da pošalje poruku koristeći "Tesla sajbartrak" je zapravo možda bila svetla tačka koja je sprečila tragediju. Činjenica da je u pitanju bilo to vozilo je ograničila štetu. Iako je automobil bio parkiran tačno ispred ulaza u hotel, stakla hotela nisu se razbila.

Nekoliko sati ranije, Mask je rekao da je taj automobil najgori mogući izbor za auto-bombu jer njegov oklop od nerđajućeg čelika može da zadrži ekploziju bolje od bilo kog drugog komercijalnog vozila. On je takođe dodao da je eksplozija automobila "verovatno teroristički akt". Mask je rekao i da je eksploziju izazvala bomba na sedištu ili "veoma veliki vatromet" i da ona nije povezana sa sakim vozilom.

Mask je rekao i da njegova vozila "kontinuirano prenose svoje zdravstveno stanje", što znači da bi njegov tim znao da nešto nije bilo u redu sa mehanikom automobila pre eksplozije.

🚨UPDATE: The Tesla Cybertruck explosion outside of Trump Tower (Trump International Hotel) in Las Vegas on New Year's Day is now being investigated as a possible act of terrorist attack! #Terroristattack



Thanks Joe Biden! No one is safe under Joe Biden and Kamala Harris! pic.twitter.com/SB9FbMrFsU