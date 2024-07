Pet dana zaredom temperatura prelazi 46 stepeni: Oboren pakleni rekord u Las Vegasu

U Las Vegasu u američkoj državi Nevadi zabeleženo je rekordnih pet dana zaredom sa temperaturom od 46,1 stepen Celzijusa.

U Las Vegasu je u nedelju izmereno 48,8 stepeni, što je rekordna temperatura ikada zabeležena u tom gradu, preneo je Vašington tajms.

U utorak je u tom gradu izmereno 48,3 stepena, čime je oboren rekord za 9. juli od 46,6 stepeni koji je zabeležen 2021. godine.

Crayons melting in the extreme Las Vegas heat [📹 nbcnews] pic.twitter.com/DQAPDdQwPg

Za danas se očekuje da će temperatura u Las Vegasu biti iznad 46,1 stepen.

"Ovo je najekstremniji toplotni talas u istoriji evidencije u Las Vegasu od 1937. godine", rekao je meteorolog Džon Adair koji tri decenije radi u kancelariji Nacionalne meteorološke službe u južnoj Nevadi.

Frying Eggs on the Sidewalk in Las Vegas Heat 🍳 #vegaslocal #hotweather #heatwave @LasVegasLocally pic.twitter.com/nKfZihxbKw