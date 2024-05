UŽAS U AMERICI! Pet osoba poginulo u tornadu - Desetine povređene (VIDEO)

Pet osoba je poginulo i oko 20 je povređeno u tornadu koji je u utorak pogodio grad Grinfild u američkoj saveznoj državi Ajova.

Odeljenje za javnu bezbednost Grinfilda, grada sa oko 2.000 stanovnika, saopštilo je da je broj povređenih ljudi još veći od trenutno poznatog, prenosi AP.

Nacionalna meteorološka služba ocenila je jačinu tornada sa EF-3, što znači da je brzina vetra bila od 220 do 260 kilometara na čas.

Spasilački timovi nastavljaju potragu za preživelima.

Među oštećenim zgradama u Grinfildu bila je i bolnica, što je primoralo vlasti da naprave improvizovanu bolnicu u drvnari ili pošalju povređene u medicinske centre u drugim mestima.

NEW Team Dominator ground and drone intercept of multiple vortex #tornado shredding wind turbines SW of Greenfield, Iowa. FULL video - https://t.co/8Zt2hHc01G pic.twitter.com/jZdkBGNkrY