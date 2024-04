Jezivo: Tornado nosio sve pred sobom, ima mrtvih (VIDEO)

Najmanje pet osoba poginulo je, a 33 je povređeno u snažnom tornadu koji je danas pogodio južni kineski grad Gvangdžu, preneo je kineski javni servis CGTN.

Seizmološki zavod saopštio je da je tornado bio na nivou 3, što je dva nivoa niže od najvišeg, a istraga o materijalnoj štetu je u toku, javila je državna novinska agencija Sinhua.

Meteorološka stanica u selu Lijangtian u okrugu Bajin, na oko tri kilometara od mesta nastanka tornada, zabeležila je maksimalnu udarnu brzinu vetra od 20,6 metara u sekundi danas posle podne.

Gradske vlasti su ranije u toku dana izdale upozorenja o mogućoj grmljavini, kiši, gradu i tornadu u mnogim okruzima.

Ovo se dešava dok se pokrajina Guangdong bori sa rekordnim poplavama izazvanim obilnim kišama, koje su odnele barem četiri života i raselile desetine hiljada ljudi širom nekoliko gradova, preneo je Sajt Čajna morning post.

Najmanje 10 ljudi se vodi kao nestalo.

Vlasti Gvangdžua objavile su danas da je ukupna količina padavina u gradu za ovaj mesec već dostigla 455,8 milimetara, najviša za april od 1951. godine.

