Tragedija u Južnom Sudanu: Poginulo 20 osoba, ima preživelih

Mali avion koji je prevozio radnike naftne industrije u južnosudanskoj saveznoj državi Juniti srušio se u sredu, pri čemu je poginulo 20 osoba, saopštio je zvaničnik.

Avion se srušio na aerodromu naftnog polja Juniti u sredu ujutru dok je leteo ka glavnom gradu Džubi, rekao je Gatveč Bipal, ministar informisanja države Juniti, prenosi Reuters.

Bipal je izjavio da su putnici bili radnici naftne kompanije Greater Pioneer Operating Company (GPOC), konzorcijuma u kojem učestvuju China National Petroleum Corporation i državna Nile Petroleum Corporation.

Među poginulima su dva kineska državljanina i jedan Indijac, rekao je Bipal.

Nije izneo više detalja o okolnostima koje su dovele do nesreće. Prvobitni medijski izveštaji su navodili da je poginulo 18 ljudi, ali je Bipal za Reuters rekao da su dvoje preživelih kasnije preminuli. Jedna osoba je preživela.

At least 18 people were killed and two others injured when a plane crashed in Unity State’s Rubkona County. The aircraft, which was traveling from the Unity oil fields to Juba, went down shortly after takeoff at 10:30AM.#SouthSudan #SSOX #SSOT pic.twitter.com/xfcMBFbQFw