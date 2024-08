Pucnjava u Americi: Velika policijska akcija, u toku je potera za osumnjičenim (VIDEO)

Tri osobe su povređene u pucnjavi na parkingu ispred sudnice u Kentakiju, dok je policija policija pokrenula potragu za osumnjičenim.

Kako je prenela agencija AP, stanje upucanih nije poznato.

Pucnjava se dogodila ispred sudnice u Elizabetaunu u oblasti Hardin, oko 80 kilometara južno od Luisvila, potvrdila je policija.

#BREAKING: At least three people are shot outside the Hardin County Courthouse in Elizabethtown, Kentucky.



The suspect remains at large.#Elizabethtown #Kentucky #HardinCountyCourthouse #Shooting #Shooter #USShooting #USA pic.twitter.com/MH9hNzYxIN