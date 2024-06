HOROR U NEMAČKOJ: PUCAO TRUDNOJ ŽENI U GLAVU, A ONDA IZREŠETAO LJUDE U FRIZERSKOM SALONU! U toku potera za napadačem

Četiri osobe su danas ranjene u pucnjavi u Hagenu, u zapadnoj Nemačkoj, a osumnjičeni počinilac je u begu, saopštila je policija.

Prema dostupnim informacijama, begunac je 34-godišnji Mehmet O. koji je trudnoj supruzi pucao u glavu. Lekari joj se bore za život.

Nakon što je pucao u njihovom zajedničkom stanu, počinilac je otrčao na 7. sprat i u zaključana vrata stana ispalio do šest hitaca. Tamo niko nije povređen.

#BREAKING – #Germany: Shooting in #Hagen: The crime scene and the surrounding area in the #Eilpe district are cordoned off. The press spokesman speaks of a "dynamic" situation, after several people have been shot by "perpetrators" in two different locations. pic.twitter.com/lvB80VLp5Y