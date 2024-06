Dve osobe su ubijene, a najmanje dve ranjene u pucnjavi koja se noćas dogodila na svadbi u francuskom Tionvilu.

Mediji javljaju da je slavlje organizovano u turskoj zajednici u Mozelu, a napadači su navodno maskirani upali sa automatskim oružjem na svadbu i otvorili vatru.

Veruje se da je u pitanju osveta suparničke kriminalne grupe.

One dead, five injured in France wedding hall attack https://t.co/Z5yJZw2Ykt