MASOVNA PUCNJAVA U VAŠINGTONU: Ima mrtvih i ranjenih - Opsadno stanje, stigle jake policijske snage

Najmanje dve osobe su ubijene u masovnoj pucnjavi na jednoj tinejdžerskoj zabavi u Takomi u Vašingtonu. Četiri osobe su ranjene tokom pucnjave u ranim jutarnjim satima u subotu, a zvaničnici su potvrdili da je svih šest žrtava mlađe od 21 godine.

Niko nije uhapšen, a policajci kažu da je moguće da je bilo više od jednog napadača.

Kancelarija šerifa okruga Pirs saopštila je da je do pucnjave došlo nakon što su komšije pozvale policiju zbog pritužbi na buku oko 22 sata uveče, a meštani su javili da su videli više od 100 ljudi na zabavi.

Očevici dodaju da je haos izbio u stambenom bloku ubrzo posle toga, a prvi izveštaji o pucnjavi stigli su u 00:24 sati pošto je više kuća i vozila takođe pogođeno rafalima, navodi kanal "King5".

Komšije su takođe prijavile da su primetile upotrebu droge i nekoliko tuča među maloletnicima na ulici.

Najpre su pronašli jednu žrtvu, muškarca, koji je bio pogođen hicima i meštani su pokušali da mu spasu život, ali su na licu mesta konstatovali smrt.

Petoro ranjenih osoba su same otišle u bolnicu, saopštila je šerifova kancelarija, ali je jedna od njih kasnije preminula u bolnici. Četiri preživele žrtve su zadobile "teške povrede", ali se očekuje da će se oporaviti.

Zvaničnici još nisu objavili identitet žrtava, od kojih je najmlađa navodno imala 16 godina.

Kancelarija šerifa okruga Pirs pokrenula je istragu o pucnjavi, a detektivi i forenzički timovi obezbeđuju ulicu gde se ovaj užas dogodio.

Pronađena su dva komada oružja, a zvaničnici su rekli da, iako nije bilo još žrtava, veruju da je moguće da je više učesnika na zabavi ranjeno i da se mogu u svakom trenutku pojaviti u bolnici.

