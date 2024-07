PUCNJAVA U AMERICI: Najmanje četvoro mrtvih, ostalima se bore za život (FOTO)

Najmanje četiri osobe i jedan osumnjičeni poginuli su u pucnjavi u Kentakiju u subotu rano ujutru, javlja Foks 19, pozivajući se na policijsku upravu u Florensu.

Pucnjava se dogodila oko 3 sata ujutru u kući u Ridžkrest drajvu.

Pronašli su najmanje četiri osobe mrtve na licu mesta, a najmanje njih troje se bore za život.

Four people are killed in mass shooting in Florence, Kentucky - with three more victims fighting for their lives in ICU https://t.co/zwy8i4wK9p pic.twitter.com/ONjLdJ0cLr