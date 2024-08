PUCNJAVA U SREDNJOJ ŠKOLI: Ima mrtvih, do incidenta došlo pre nastave

Jedna osoba je ubijena u pucnjavi do koje je došlo u srednjoj školi u El Pasu, u Teksasu.

Kako je saopštila policija, jedan policijski službenik iz Nezavisnog školskog okruga El Paso je pucao u nekoga u srednjoj školi "Frenklin", dok je do incidenta došlo pre početka nastave, a kako prenose, niko od učenika nije povređen.

