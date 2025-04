Pucnjava u srednjoj školi u Dalasu: Upućen apel učenicima da se ne približavaju objektu

Policija je potvrdila da je primila prijavu o pucnjavi u srednjoj škol Vilmer-Hatčins u Dalasu.



Prijava je primljena oko 13 sati po lokalnom vremenu. Za sada nema potvrde da je do pucnjave zaista i došlo.

Na licu mesta se nalaze brojna patrolna vozila i spasilačke ekipe, preneo je Fox News.

U toku je situacija sa aktivnim napadačem, a na društvenim mrežama se prema nepotvrđenim informacijama navodi da je najmanje jedan učenik upucan.



U toku je situacija sa aktivnim napadačem, a na društvenim mrežama se prema nepotvrđenim informacijama navodi da je najmanje jedan uenik upucan.

Učenici su viđeni kako beže iz zgrade škole i evakuišu se na obližnji stadion. Školski okrug Dalasa potvrdio je da je policija na licu mesta.

Nadležni su apelovali na porodice da se ne približavaju školi, dok su u toku planovi za ponovno okupljanje učenika sa roditeljima.

Dallas police say they were called to a shooting at Wilmer-Hutchins High School on Tuesday afternoon.

Police only confirmed receiving the call at about 1 p.m. and have not confirmed whether a shooting has taken place or if there are any injuries.

parent who spoke with NBC 5 said… pic.twitter.com/GaxbWKuY2B