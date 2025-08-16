REPETIRALI VREĐALICU: Ivan Marinković jedva dočekao gledateljkino uništavanje njegove bivše žene, pa dolio ulje na vatru! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Narod pita", voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Ivana Marinkovića, Jelenu Ilić i Aleksandru Nikolić.

- Dobro veče, ovde Coka iz Jagodine. Darko, moraš da otkriješ šta se ovo ovde radi. Foliraju se. Jelenu znam, nije mi ove godine... Bira stan, bira momka, bira sve šta ona hoće. U Zadruzi je birala jednog, drugog i trećeg i nije izabrala ništa. Što se Ivana tiče sam je kriv. Svi su se isfolirali i napravili neke priče. Mi za Ivana sve zanmo. On je baš iskren i zato ga niko ni ne voli. Najviše mrze njega, Aneli i Sanju i kući. Stalno deca, zubi, krov... Ne znam šta mu nisu govorili. Aleks je sve zaboravila, kako se brzo vratila ta priča i ljubav je pobedila? - pitala je gledateljka.

- Ne znam - rekla je Aleks.

- Kad je ona mogla preko onoga da pređe... Njima je važno samo da su lepi. On je bio tamo kuvarica i potrčko. Kuvao je kao Bebica. Pala mu je želja da skuva i kupus - rekla je gledateljka.

- Najviše voli kiselo, znam ja to - rekao je Ivan.

- Darko, imaš zadatak da ih pitaš gde rade, šta rade i koliko imaju radnog staža - rekla je gledateljka.

- Imam pet godina radnog staža. Da imam staža u rijalitiju imao bih preko 20 - rekao je Ivan.

- Za koga ste Vi navijali u Eliti? - pitao je voditelj.

- Za Karića. Dobar je dečko, njega su driblali. Ti Jelena ćuti. Šta si sve rekla Mići treba da te bude sramota - rekla je gledateljka.

- Ja sam smao uzvratila, ali bih volela da se Vama desi da Vas neko sa toliko godina vređa. On je jedan matori mrzitelj - rekla je Jelena.

- Ova gospođa je bila u top odnosima sa Mićom, a ona je u aprilu shvatila da ne bude dobra. Kakav blam - rekao je Ivan.

- Aleks, jeste li se pomirilie ti i mama? - pitala je gledateljka.

- Nismo se ni posvađale - rekla je Aleks.

- Jao, jao, kome prodajete te priče. Isto kao Rada Vasić što je došla da podrži ćerku - rekla je gledateljka.

Autor: A.Anđić