Tenzija raste! Munja pokušao da zamaže oči Matoroj podrškom njene veze sa Draganom, pa ga Tomićeva preko bivše žene sravnila sa zemljom! (VIDEO)

Voditeljka Ana Radulović ugostila je u emisiji "Narod pita" superfinaliste Elite 8, Stefani Grujić, Jovanu Tomić Matoru i Danijela Dujkovića Munjeza. Ovom prilikom Stefani je progovorila o ljubavnom odnosu sa Matorom

- Mislila sam da je pažljiva i posvećena, a na kraju je pokazala suprotnost. Najvažnije su bile njene potrebe, da izađe i da se provede. Ona je sebi najbitnija. Nije imala empatiju, pa ni prema svojim roditeljima - rekla je Stefani.

- Stefani mi je pokazala neke prepiske, a ja sam joj rekao da neću da se mešam. Ako joj bude trebala podrška, biću tu. Ja sam pričao onako kako mislim. Jeste mi žao za roditelje, a sve ostalo, stojim pri tome. Vidim da Dragana ćuti na sve njene stvari i mislim da će to da potraje. Dragana jeste stala uz Matoru, demantovala me. Mislio sam da će biti drugačije. Pokazala je svoje pravo lice i u sedmici. Čim je zabila nož u leđa i Anđelu, ona sama o sebi govori. Prostudirala je ova rijaliti, namazana je i zna šta kad da radi. Da sam sumnjao za trudnoću ja bih kontaktirao Stefani. One su rekle da apsolutno niko nije imao pojma. Ja znam šta je prava istina - rekao je Munja.

- Stefani, šta ti misliš o odnosu Matore i Dragane? - pitala je voditeljka.

- Mislim da su iskrene i Matora i Dragana - rekla je.

- Munja ima pravo i ja imam svoje mišljenje. Mislim da je i o njemu govorila prethodna sezona.Ja sa Anitom i njenim detetom nikad nisam imala svađe kao što sam imala sa Stefani. Ja sam ih sama birala, znala sam kakve mane imaju. Stefani mi je nevažna sad šta kaže. Ne mogu da me komentarišu jer je moj izbor partnera drugačiji - rekla je Matora.

- Znači Matora je pila zbog Stefani? - pitao je Munja.

- Ja pijem kad hoću - rekla je Matora.

- Ona je napala mene jer je bila pijana. I te kako će doći na sve Anitino i Stefanino. Čuo sam da su njene bivše podržale Stefani, pa ne može svaka da laže. Vidim i drago mi je da je došla normalna, ali mislim da će tek biti drugačije kad dođu neki problemi - rekao je Munja.

- Šta se to svakoj desi da promeni opredeljenje? - pitala je voditeljka.

- Ona pruži pažnju, a posle nekog vremena pokaže pravo lice. Videćemo - rekao je Munja.

- Munja je primer kako ne treba da se ponaša i kad nisi pijan i akd jesi. Da nismo imale svađu, verujem da bi ostale zajedno. Ja sam ih birala. Stefani je takva, to je njena priroda. Hvala Bogu imam normalnu vezu sad koja nije toksična. O njemu pričaju njegove bivše devojke koje po stavkama navode - rekla je Matora.

