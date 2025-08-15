AKTUELNO

Hitno se oglasio ANS: Ovo je direktan udar na slobodu medija i pokušaj ubistva

Izvor: Pink.rs, Foto: Logo ||

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje fašistički napad maskiranih nasilnika na ekipu Informera u Novom Sadu.

Tokom napada, snimatelj Informera je brutalno pretučen, povređen u predelu oka i glave, a kamera mu polomljena. Ovo nije incident - ovo je pokušaj ubistva novinara na radnom zadatku.

Predvođeni autoprevoznikom Jacimovićem, ovi kriminalci i huligani su svesno krenuli u fizički obračun sa novinarima, želeći da ih ućutkaju nasiljem. Takvo ponašanje je nedopustivo, protivustavno i predstavlja direktan udar na slobodu medija.

Zahtevamo hitno hapšenje svih napadača, uključujući vođu rulje, i izricanje najstrožih zakonskih kazni kako se ovakvo divljaštvo nikada više ne bi ponovilo u istoriji Srbije.

Novinari nisu i nikada neće biti mete za iživljavanje političkih ekstremista i uličnih bandita. Napad na jednog novinara je napad na celo društvo, na pravo javnosti da zna, i na samu demokratiju.

Autor: S.M.

#Asocijacija novinara Srbije

#Mediji

#Nasilje

#osuda

#sloboda

#udar

