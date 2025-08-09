ANS OSUDIO SRAMOTNU NASLOVNU STRANU LISTA 'DANAS': Otvoreni poziv na nasilje i terorizam

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje sramotnu naslovnu stranu lista "Danas", na kojoj je predsednik Aleksandar Vučić prikazan raskomadan u eksploziji bombe.

"Ovakav čin prevazilazi sve granice novinarske etike, ljudskosti i civilizovanog društva, te predstavlja otvoreni poziv na nasilje i terorizam, nedopustiv u bilo kom društvu.

Zahtevamo hitnu reakciju nadležnih institucija i pokretanje postupaka protiv odgovornih. Zakon mora biti isti za sve. ANS će se uvek suprotstavljati govoru mržnje i pozivima na nasilje", navedeno je u saopštenju ANS-a.

Autor: Iva Besarabić