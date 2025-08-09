AKTUELNO

Politika

ANS OSUDIO SRAMOTNU NASLOVNU STRANU LISTA 'DANAS': Otvoreni poziv na nasilje i terorizam

Izvor: Pink.rs, Foto: printscreen ||

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje sramotnu naslovnu stranu lista "Danas", na kojoj je predsednik Aleksandar Vučić prikazan raskomadan u eksploziji bombe.

"Ovakav čin prevazilazi sve granice novinarske etike, ljudskosti i civilizovanog društva, te predstavlja otvoreni poziv na nasilje i terorizam, nedopustiv u bilo kom društvu.

ŠOLAKOV LIST 'DANAS' POZIVA NA UBISTVO PREDSEDNIKA SRBIJE! Bakarec: Vučića na naslovnoj strani prikazali raskomadanog u ekspoziji bombe, sa odsečenom

Zahtevamo hitnu reakciju nadležnih institucija i pokretanje postupaka protiv odgovornih. Zakon mora biti isti za sve. ANS će se uvek suprotstavljati govoru mržnje i pozivima na nasilje", navedeno je u saopštenju ANS-a.

Autor: Iva Besarabić

#ANS

#Aleksandar Vučić

#Dans

#Srbija

#novinari

#pretnje

