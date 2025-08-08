Oglasio se ANS: Tražimo hitnu kaznu za napadače na ekipu Informera i reportera Vladimira Savića

Asocijacija novinara Srbije (ANS) oglasila se povodom najnovijeg napada na ekipu Informera i reportera Vladimira Savića, koji je, podsetimo, sinoć bila meta brutalnog maltretiranja blokadera, ovog puta u Ustaničkoj ulici.

- Novinari moraju da rade neometano! Psovke, pretnje i nasilje prema novinarima su crvena linija. Tražimo hitnu reakciju nadležnih i kaznu za napadače! - oglasio se ANS.

Podsetimo, grupica zgubidana napala je sinoć reportera Informera na raskrsnici ulica Vojislava Ilića i Ustaničke i sprečili ga da izveštava sa tog skupa kojim su, po ko zna koji put, maltretirali građane.

Autor: Iva Besarabić