BLOKADERI PONOVO NAPALI POLICIJU: Haos ispred Pravnog fakulteta

Blokaderi su ponovo brutalno napali policiju.

Beograd je i večeras bio poprište nasilnih protesta. Razjareni blokaderi su u nekoliko navrata nasrtali na policiju, zasipali ih kamenicama, flašama, bacali na njih petarde i vatromet.

Kako su se pomerali iz Nemanjanice ulice, preko Slavije do Pravnog fakulteta i Vukovog spomenika, blokaderi su palili kontejnere i pomerali žandinjere na kolovoz kako bi blokirali saobraćaj.

U protestima je povređeno više osoba i Hitna pomoć je intervenisala nekoliko puta.

Nakon napada na policiju, blokaderi bi se razbežali u nekoliko različitih pravaca.