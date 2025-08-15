Blokaderi koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras.
Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije.
Blokaderi siledžije bacili pirotehnička sredstva na policiju u Kneza Miloša.
Blokaderi siledžije oborili su kontejnere u Kneza Miloša. Grupa blokadera koja je sa Novog Beograda došla do centra nosi suzavac i palice.
Blokaderi nabavili i štitove, maskirani su većinom, sa sobom nose staklene flaše, zamrznute flaše, kao i kamenice.
Autor: Iva Besarabić