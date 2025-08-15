AKTUELNO

Politika

BLOKADERI SILEDŽIJE BACILI PIROTEHNIČKA SREDSTVA NA POLICIJU U KNEZA MILOŠA

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Blokaderi koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras.

Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije.

Blokaderi siledžije bacili pirotehnička sredstva na policiju u Kneza Miloša.

Blokaderi siledžije oborili su kontejnere u Kneza Miloša. Grupa blokadera koja je sa Novog Beograda došla do centra nosi suzavac i palice.

Blokaderi nabavili i štitove, maskirani su većinom, sa sobom nose staklene flaše, zamrznute flaše, kao i kamenice.

Autor: Iva Besarabić

