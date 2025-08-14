AKTUELNO

Politika

BLOKADERI NAPALI POLICIJU: Gađali ih bakljama ispred Generlaštaba

Izvor: Pink.rs

Blokaderi teroristi gađali su pristalice SNS ispred stranačkih prostorija na Savskom vencu, a onda napali policiju i gađali ih bakljama.

Napad na policiju se desio kod Generalštaba. Blokaderi bacaju i petarde na policiju.

- Došlo je do eskalacije sukoba. Krenuli su neredi. Poletela je prvo petarda, a onda su krenuli za vatrometom i "zvučnim topovima". Žandarmerija je potisnula malo blokadere i sada dolazi do jurnjave. Blokaderi trenutno napadaju policiju - rekao je Srđan Kuvekalović, novinar televizije Pink koji je na terenu.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#Nasilje

#Policija

#blokaderi

#protesti

#zgubidani

