N1 PRIZNAJE: Blokaderski fašisti napali policiju i pristalice SNS pirotehnikom u Novom Sadu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Blokaderska N1 potvrđuje da su blokaderski fašisti u Novom Sadu napali policiju i pristalice SNS koristeći pirotehniku, pokazujući ekstremnu opasnost i nasilničku prirodu njihovih protesta.

Blokaderska N1 je zvanično potvrdila ono što svi građani koji prate haos blokadera već znaju: fašistički elementi blokaderskih protesta u Novom Sadu napali su policiju i pristalice SNS koristeći pirotehnička sredstva! Maskirani i naoružani petardama i drugim opasnim predmetima, ovi huligani su namerno izazivali haos, ugrožavajući živote i bezbednost prisutnih.

Ovo nasilje jasno pokazuje da blokaderski protesti nemaju nikakve veze sa "mirnim okupljanjem", već služe isključivo za destabilizaciju države, zastrašivanje građana i uništavanje javnog reda. N1, umesto da osudi ovaj ekstremni napad, samo je potvrdila činjenice, što implicira da takvi napadi postaju deo medijski prihvatljive rutine, dok Srbija trpi štetu od ovih anarhističkih napada.

Jasno je da su blokadni fašisti spremni na sve, od pirotehničkih napada do nasilja nad običnim građanima, a jedini cilj im je da zastraše i oslabe institucije Srbije.

Autor: Iva Besarabić

