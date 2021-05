'PATRIJARH NA POSAO DOLAZI BEZ SLUŽBENOG VOZILA, 9 KILOMETARA PEŠICE' Prolaznici u čudu zbog njegove prakse

Razdaljinu od devet kilometara umesto automobilom patrijarh Porfirije na Veliki petak je prešao pešačeći, bez pratnje, bez pompe.

I to nije jedinstven slučaj, on na posao u Patrijaršiju svakoga dana dolazi bez službenog vozila, za to se samo saznalo jer je neko vraćajući se s posla zabeležio ovaj prizor.

Za mnoge je fotografija koja je juče objavljena na društvenim mrežama, na kojoj se vidi kako Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije pešači "Mostarskom petljom", bila iznenađenje, ali ne i za one koji ga poznaju.

- To nije ništa novo već njegova praksa koju je stekao u Zagrebu i koju praktikuje i u Beogradu, kada god može - kaže sagovornik blizak Njegovoj svetosti.

On se, kako prenose mediji, tom prilikom uputio iz patrijaršijske rezidencije na Dedinju u Sabornu crkvu na iznošenje plastanice. Tako je razdaljinu od devet kilometara umesto da je pređe automobilom, prepešačio.

- Poglavar SPC na posao u Patrijaršiju dolazi bez službenog automobila, ali je sada zabeleženo i fotografijom pa je i javnost upoznata - saznajemo iz Patrijaršije.

Патријарх српски Порфирије у повратку са богослужења у манастиру Ваведење до патријаршије, без аута, пратње или било какве помпе, сликао Владимир Ђорђевић#Порфирије #Патријарх #Porfirije pic.twitter.com/YD09MICkj8 — Мелхиседек (@CarSalimski) 30. април 2021.

Ono što je još više iznenadilo od samog prizora Njegove svetosti kako pešači bilo je što je išao sam bez obezbeđenja, a za njega je iznenađenje što je situacija dobila toliki publicitet, kažu u Patrijaršiji.

O čitavoj situaciji počelo je da se priča nakon što je Vladimir Đurđević zabeležio fotografiju kada se vraćao, koju je podelio na svom Fejsbuku uz reči da je napravio kao "dokaz da ni u koga ne treba upirati prstom, a pri tom ne videti sebe", a koju su ljudi počeli masovno da dele i komentarišu na društvenim mrežama navodeći kako ih podsetila na patrijarha Pavla.

Vraćam se sa posla, idem kući u Valjevo, tokom praznika. Prelazim “Mostarsku petlju” idem ka Prokopu, i tek što sam zakoračio sa jedne strane, sa druge vidim neko svešteno lice, u mantiji, neka “crna tačka” ide u suret meni. Nigde nikoga nema. I negde na pola tog “mosta” vidim da je u pitanju Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije - opisao je susret Vladimir.

– Zatražih blagoslov, popričah sa njim par minuta kao sa svakim drugim čovekom, ko je gde pošao i tu se raziđosmo, svako na svoju stranu. Fotografiju sam napravio kao dokaz, da ne treba upirati prstom u skupe aute, govoriti da li oni poste il ne poste, da li su grešni ili nisu, a pri tom ne videti sebe. I eto, naš Patrijarh, na ovaj veliki praznik, u sred belog dana, na mestu gde i pešaci retko šetaju, u mantiji, bez pratnje i pompe i “skupih auta”, vraća se sa službe pešaka u patrijaršiju – napisao je Đurđević.