CELOG ŽIVOTA GREŠIMO KADA PIJEMO VODU?! Čuveni gastroenterolog otkrio kako da unosimo tečnost, šta nam otežava varenje i zašto se GOJIMO

Prof. dr Radoje Doder rekao je kako grešimo kada pijemo vodu, zbog čega imamo probleme s varenjem i viškom kilograma.

Kako da izbegnemo prejedanje i odolimo svim specijalitetima, da ne bismo pretovarili stomak?

- Hrana je potreba čoveka zbog egzistencije, a praznici znače bogatu trpezu, to je povod za uživanje sa porodicom i prijateljima. Ali moramo voditi računa o meri, to je osnov svega. Tri stvari su ključne - piće, izbor i količina namirnica - rekao je dr. Radoje Doder i dodao da u izboru moramo biti oprezni, pijte jedno do dva pića, alkohol povećava apetit i ima kalorijsku vrednost, onda ćemo i jesti više. Aperitiv je isključivo jedan, za žene čak i manje od jednog celog, a treba piti što više vode.

Kako kaže, pravilno je popiti vodu pre obroka.

- Želudac se onda malo ispuni i manji je apetit, tako je najzdravije piti vodu. Šest do osam čaša uneti dnevno, a najbolje je pre obroka. Tečnost ispunjava želudac, zato se i supa jede prva tokom većeg obroka, da bi olakšala varenje - rekao je on.

Zašto baš pre obroka?

- Ako vodu pijete tokom ili posle obroka, unećete količinu hrane koja je nepotrebna. Usporiće varenje zasigurno - rekao je on.

Velika greška - sedenje satima za stolom Prof. dr Doder je rekao da praznici prave problem i zbog višečasovnog sedenja uz razgovor, piće i hranu. To jeste sastavni deo slavlja ali ne prija želucu!

- Može se napraviti plan, on mora postojati od početka. Servirajte dosta povrća, pazite koliko sedite za samim stolom, ne treba sedeti satima. Nećemo jesti na brzinu, jeste praznik i svečana prilika, ali moramo imati odnos prema obroku. Kada se naređaju praznici, neuobičajeno dugo traju, i sve je to teško za stomak - rekao je on.