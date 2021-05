Kako će se sprovesti vakcinacija mlađih od 18, trudnica i porodilja? OVO SU ODGOVORI!

Informacija da će ubuduće biti preporučena vakcinacija dece od 16 i 17 godina, kao i trudnica i dojilja, izazvala je veliku pažnju u javnosti.

Dokument koji je sačinio Stručni komitet za imunizaciju na sastanku održanom još 26. aprila, a kojim je praktično odobrena vakcinacija ovih grupa "Fajzerovom" vakcinom, stigla je do javnosti, ali ne još i do samih "izvođača" na terenu.

Kako je za medije rekao direktor punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu Zoran Bekić, on ovaj dokument još nije dobio.

- Nama još nije ništa pismeno došlo. Kad budem video taj dokument, biće mnogo jasnije - rekao je Bekić i time je ostalo nejasno od kada će se ova preporuka primenjivati u praksi.

- Osobe uzrasta 16 i 17 godina mogu da se vakcinišu protiv kovida vakcinom "Fajzer-Bionteka", po preporuci nadležnog pedijatra, pri čemu obrazac saglasnosti za vakcinaciju potpisuje lice koje se vakciniše - zaključeno je na sastanku Stručnog komiteta za imunizaciju.

Mnogi su u neverici pitali kako to maloletna deca mogu da donesu odluku o vakcinaciji. Ali, zapravo i mogu. I to sa navršenih 15 godina. Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, od 1. januara 2012. dete koje je navršilo 15 godina i sposobno je za rasuđivanje i samostalno donošenje odluka, ima pravo da prati ličnu medicinsku dokumentaciju i pravo na poverljivost podataka u svom zdravstvenom kartonu.

Ono što takođe stoji u dokumentu od 26. aprila jeste podatak da bi pre vakcinacije i trudnice i tinejdžeri trebalo prvo da se posavetuju sa svojim lekarom, odnosno ginekologom koji vodi trudnoću. Mnogi su se zapitali da li to znači da je neophodna potvrda od izabranog lekara kako bi se vakcinisali. Tako su još ranije neke od trudnica koje su želele da se vakcinišu navodile primer da su vraćane sa vakcinalnih punktova, a ostale su i mnoge nedoumice oko vakcinacije ovih osetljivih grupa.

- Deca od 16 i 17 godina ukoliko su zdrava mogu da dođu i da se vakcinišu. Ako imaju neku hroničnu bolest, svakako treba da se konsultuju sa lekarom, ali u suštini, nema nikakvih ograničenja. To se u drugim zemljama već uveliko radi, a čak su u toku i neka istraživanja da se i u ranijem uzrasnom dobu mogu primenjivati vakcine. Ali za sada, svuda u svetu, granica je 16 godina jer je taj deo kliničkih istraživanja završen i "Fajzerova" vakcina se smatra korisnom u ovim slučajevima i ne ostavlja štetne efekte. Dakle, svako ko je zdrav, može da se vakciniše i nije mu potrebna nikakva potvrda - objasnila je za medije direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović.

Ipak, ona kaže da za trudnice ipak postoje neka ograničenja, ali da je u svim ostalim slučajevima bezbedno za buduće mame, kao i za žene u procesu veštačke oplodnje da se vakcinišu "Fajzerovom" vakcinom.

- Trudnice se mogu vakcinisati, čak i one koje su u programu vantelesne oplodnje. Trudnice, obično posle trećeg meseca, kada se završi organogeneza, mogu se vakcinisati. Naravno, uvek treba konsultovati ginekologa zbog toka trudnoće. Jer, ukoliko se radi o nekim problemima sa trudnoćom treba se obratiti ginekologu koji će reći da li ima neke vrsta kontraindikacija za to - kaže Jovanović.

Ona preporučuje da bi inače građani trebalo da se obrate lekaru pre vakcinacije kako bi se posavetovali i pregledali i dodala da su rizici zaražavanja korona virusom u trudnoći mnogo veći.



Po njenim rečima, ova odluka je apsolutno usaglašena među stručnjacima. Preporuku je zvanično doneo Stručni komitet za imunizaciju, a po rečima dr Verice Jovanović to je učinjeno u saradnji sa Nacionalnim telom za imunizaciju (NITAG) koji je i napravio strategiju vakcinacije u našoj zemlji.

Endokrinolog Vojislav Perišić je za medije istakao da se pridržava britanskog stava, a to je da je od 14. godine života stav prema deci isti kao i prema odraslima.

Istraživanja i za mlađe od 16 godina

Kako je istraživanjima utvrđeno da deca od 16 godina i trudnice mogu biti vakcinisani novim cepivima, naučnici nastavljaju da rade kako bi utvrdili da li je cepivo bezbedno i za mlađu decu i druge osetljive kategorije. Do jeseni i nove školske godine u svetu bi mogla da počne vakcinacija dece od 12 do 16 godina, a farmaceutske kompanije vakcinu protiv kovida za još mlađe najavljuju početkom 2022. Sve kompanije koje imaju vakcinu za odrasle započele su ispitivanja za mlađe od 16 i ta granica se već spustila i do beba od šest meseci.

Za 24 sata još 1.304 novozaraženih

Realno korona stanje u Srbiji, nakon petodnevnih praznika, biće poznato tek za par dana. U Srbiji su za poslednja 24 sata testirane 9.074 osobe, od kojih je njih 1.304 bilo pozitivno ili 14,4 odsto. Ipak, to je znatno manje nego prošlog utorka, pre sedam dana, kada smo imali 2.145 zaraženih.

Nažalost, preminule su 24 osobe, a prema podacima Ministarstva zdravlja i Instituta "Batut", u bolnicama širom Srbije nalazi se 4.429 osoba, od kojih je 138 na respiratorima.

- U funkcijskom smislu deca od 14 do 16 godina su odrasle osobe - rekao je naš endokrinolog i dodao da će se tek videti kakav je slučaj sa decom mlađom od 14 godina.