Karličić o važnosti pridržavanja mera nakon vakcinacije, ali i o psihičkom stanju građana: 'LJUDI SU RELAKSIRANIJI, KOMUNICIRAJU'

Doktor Marija Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije (INEP) i dr Ivana Stašević Karličić, direktorka klinike za psihijatrijske bolesti "Laza Lazrević", objasnile su za Pink koliko je važno da se i nakon vakcinacije pridržavamo svih propisanih mera.

Karličić ističe da je i nakon vakcinacije, neophodno da sve mere koje su propisane od strane kriznog štaba, budu ispoštovane i nakon revakcine, jer cepivo ne štiti u potpunosti.

- Zaštitne mere su neophodne i nakon vakcinacije. Sve studije su pokazale da su mere neophodne. Vakcina nije nešto što nas je potpuno zaštitilo od razboljevanja, već sprema naš odganizam na bolju odbranu, a baš zato, i dalje moramo da se pridržavamo mera koje je predložio krizni štab - rekla je Karličić.

Takođe, ona napominje da je veliki problem to, što građani nisu najbolje upućeni u sam proces vakcinisanja, te da je neophodno da svima koji imaju nedoumice bude objašnjeno na koji način cepivo štiti organizam.

- Mi jesmo malo specifičniji mentalitet, svi misle da sve znaj nabolje. Čujemo i vidimo da ljudi nisu zdravstveno prosvećeni, ne znaju u toj meri te dokaze i činjenice. Mediji treba da govore o tome šta nama donosi vakcinacija, da ljudi ne bi izgubili poverenje. Jer, desiće se da neko ko je primio vakcinu da se zarazi. Treba da im se kaže šta je to, ja ću ponoviti, to je blaža klinička slika, teže se zaraziti, i bolja je prognoza. Ovo je put da prekinemo sa epidemijom na neke duže staze i mislim da imamo dobre primere Izraela i Velike Britanije - dodala je Karličić.

Ona dodaje da građani koji su vakcinisani postaju relaksiraniji, i bez tenzije.

Ljudi koji prime vakcinu su relaksiraniji, nemaju tu vrstu tenzije, i počeli su više da komuniciraju sa ljudima - nastavila je Karličić.

Gnjatović objašnjava i da ljudi koji nisu vakcinisani mogu da razviju antitela, jer naš organizam u kontaktu sa koronom, putem imunoloških parametara specifičnih za kovid 19.

- Prva linija odbrane su antitela, i dobro je da ih imamo u velikoj količini, jer će ona blokirati protok virusa u naše čelije. U koliko ne postoje antitela, virus će se aktivirati. Ono što mi detektujemo testovima, to su ukupna IGG antitela, i među njima su važna neutrališuća antitela, koja mogu da blokiraju ulazak. Neutrališuća antitela se ne određuju rutinskim metodama, to su posebne metode koje se, na žalost još uvek u Srbiji ne realizuju. Ukoliko nema antitela, mi vidimo da ima zaštite. To su aktivirane memorijske ćelije, koje imaju zadatak da stvore antitela - rekla je dr Gnjatović.

Gnjatović takođe, objašnjava zašto kod starijih osoba, koji su primili Sinofarm cepivo nekada ne dolazi do stvaranja antitela.

To znači da su prisutni beolimfociti koji produkuju antitela kada virus dođe u kontakt sa telom. U starijoj populaciji se dešava da na vakcinu Sinofarm često ne dođe o antitelnog odgovora, ali je jasno da do produkcije antitela dolazi tek ako organizam dođe do kontakta sa koronavirusom - dodala je Gnjatović.