Zbog načina na koji živimo, kardiovaskularne bolesti su počele da se "podmlađuju", istakla je za PINK kardiolog dr Milijana Baletić, iz bolnice "Dedinje".

Kako kaže, ako krenemo od detinjstva vidimo da sve veći broj dece koristi gazirane napitke, jako puno šećera i ugljenih hidrata, sve je više gojazne dece, što su, kako dodaje, predispozicije za dobijanje neke od kardiovaskularnih bolesti.

- To sve dovodi do arteroskleroze i progresije tog procesa. Dolazi do taloženja masti na samim zidovima krvnih sudova, što dalje provocira i dovodi do infarkta - rekla je dr Baletić.

Kako kaže, mladi bi trebali makar dva puta godišnje da odu kod kardiologa, posebno ako imaju u porodici nekoga ko je bolovao od kardiovaskularnih bolesti ili je imao srčanu smrt.

- Tada bi zaista trebali da povedu računa i da regularno odlaze kod doktora - rekla je ona.

Ističe da je suština neozbiljnost u najvećem broju slučaja, dovodi do toga da je momenat kada uopšte primete da imaju problem zapravo taj kada dođe do infarkta ili naprasne srčane smrti.

Kada je upotreba energetskih pića u pitanju, doktorka kaže da je njihovo korišćenje jako opasno, posebno ako se kombinuje sa alkoholom ili nekim dodatnim kofeinom.

- Prevencija postoji i ona je obavezna mera. Pušači su u ozbiljnoj grupi rizika, odvikavanje od pušenja je jedan od načina prevencije, takođe tu je i mediteranska ishrana, kontrola stresa, dovoljno sna, kao i rad na tome da ne budete gojazni, i naravno kontrolisana upotreba alkohola - rekla je doktorka.

Autor: