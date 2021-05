MNOGO OGLASA, NEMA KO DA RADI: Radnici odbijaju poslove, a firme ne mogu da nađu ljude

Pandemija korone je uticala na sve sfere života, pa i na ponudu i potražnju poslova. Omladinske zadruge, Nacionalna služba za zapošljavanje i brojne agencije iz dana u dan izdaju sve više oglasa za posao, ali radnika ni na vidiku.

Pandemija korone je uticala na sve sfere života, pa i na ponudu i potražnju poslova. Omladinske zadruge, Nacionalna služba za zapošljavanje i brojne agencije iz dana u dan izdaju sve više oglasa za posao, ali radnika ni na vidiku.

Dostavljač, dostava



Iako često od ljudi raznih generacija čujemo da posao traže na sve strane, te da nema ni jednog „normalnog“, podaci agencija govore potpuno suprotno!

Analiza tržišta rada koju je uradio portal „infostud“ pokazuje da je i u otežanim uslovima pandemije povećan broj oglasa za posao i to prvenstveno za rad od kuće.

- Na početku pandemije korone broj oglasa za posao iznosio je negde oko 40 do 50 oglasa mesečno i bilo ih je toliko duže vreme, dok je sada taj broj trocifren. Evo, poslednji mesec ima preko 200 oglasa koji se odnose na rad od kuće - kaže Miloš Turinski iz „Infostuda“.

Najviše je, kažu u agencijama, poslova vezanih za dostavu jer zbog izbegavanja kontakata, ali i izolacije, sve više ljudi naručuje garderobu, tehniku, hranu, pa čak i koktele.

- Tražili smo dostavljača koji će biti samo naš skoro mesec dana. Naši stalni gosti navikli su na našu hranu, a posebno koktele, tako da smo imali mnogo narudžbina i prosto nam se nije isplatilo da plaćamo proviziju agencijama. Javljali su

se momci i devojke koji su tražili plate od 100.000, a to nam, naravno, nije odgovaralo - kaže poslodavac iz jednog prestoničkog restorana.

Pored dostavljača, poslodavci mole za nove programere, IT stručnjake i druge uposlenike „iz fotelje“. Kažu da ih ima, ali

da ih ni plate od 1.000 do 2.000 evra ne zanimaju.

- To jesu sada najplaćenija zanimanja i ljudi su se prosto izbezobrazili. Tražimo programera i niko neće da pristane na platu od 110.000 dinara! U Srbiji! Neverovatno - kaže vlasnik jedne privatne IT kompanije.

Za mnoge rešenje prekvalifikacija

Nove tehnologije ukinule su mnoga radna mesta, pa oni koji dugo čekaju posao moraju da se prekvalifikuju. Zato se mnogi koji imaju nepopularna zanimanja okreću programima Nacionalne službe za zapošljavanje jer je prilagođavanje zahtevima tržišta neminovnost.

NSZ će tokom ove godine sa pet milijardi 750 miliona dinara subvencionisati različite programe za zapošljavanje 18.000 ljudi.

Iz ove službe savetuju da se svi nezaposleni prijave na neki od njih kako bi sebi olakšali potragu za poslom.

- Imamo 13 javnih poziva za bespovratna sredstva za poslodavce u privatnom sektoru i nezaposlene koji žele da pokrenu sopstveni posao. Konkursi za poslodavce otvoreni su do kraja novembra, a za osobe sa invaliditetom do kraja godine. Neki konkursi su otvoreni kraće, kao što je recimo program samozapošljavanja za lica koja žele da započnu sopstveni biznis, do 17. maja. Program javnih radova je otvoren do 10. maja - kaže Zoran Martinović, direktor NSZ.