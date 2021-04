SOFIJA MILOŠEVIĆ I LUKA JOVIĆ KONAČNO STAJU NA LUDI KAMEN Pred Bogom se venčavaju u Srbiji, a evo šta će biti s GALA SVADBOM

Sve je stopirala pandemija korone!

Sofija Milošević, koja se tokom pandemije koronavirusa verila s fudbalerom Lukom Jovicem, a potom mu i podarila naslednika Alekseja, sada je progovorila o planovima za venčanje i svadbu.

- Crkveno venčanje će biti kod nas, a što se građanskog tiče, želeli smo to da bude na nakoj egzotičnoj destinaciji, pored mora, ali smo odustali. jedino što znamo jete da nećemo imati pompezno slavlje, već da to želimo da proslavimo u relativno malom krugu ljudi. Zdravlje nam je na prvom mestu, tako da smo sve planove odložili dok se epidemiološka situacija ne popravi - otkrila je manekenka planove za venčanje.

Takođe, manekenka je u intervjuu govorila i o tome kakav je Luka otac.

- Žao mi je što ne mogu rečima da objasnim koliko je Luka divan otac. Potpuno je predan i posvećen, stvarno sam ponosna i srećna što imam takvog čoveka poreed sebe. Do sada nije prošlo nijedno kupanje bebe a da on nije učestovao. To je naš ritual u kojem oboje uživamo.

Autor: D.T.