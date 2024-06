EVO KAKO SU SE UPOZNALI I ZAVOLELI LUKA JOVIĆ I SOFIJA MILOŠEVIĆ: Ona tek raskinula s njegovim kolegom, on dobio dete, a onda... (FOTO)

Ljubavna priča fudbalera reprezentacije Srbije Luke Jovića i manekenke Sofije Milošević od prvih dana je privlačila mnogo pažnje, a par je izdržao sve komentare i ostao čvrsto zajedno.

Fudbaler Luka Jović, koji trenutno nastupa za Milan, heroj je srpske reprezentacije na Evropskom prvenstvu, nakon što je postigao gol u poslednjim sekundama i spasao Srbiju od poraza od Slovenije.

On je jedan od igrača koji su priliku dobili s klupe, kao i jedan od onih koji su imali predivnu podršku s tribina, jer ga je bodrila Sofija Milošević, njegova životna saputnica i poznata manekenka .Luka Jović i ona jedan su najpoznatijih parova domaće javne scene, a njihova ljubav od početka privlači komentare i pažnju javnosti.

Sofija Milošević ušla je u život Luke Jovića nakon što je dobio sina s Anđelom Manitašević

U oktobru 2019. godine prvi put su se pojavile glasine o vezi Sofije Milošević i perspektivnog sportiste koji je u tom trenutku bio novo pojačanje Real Madrida, gde je prešao iz Nemačke za čak 60 miliona evra.

Luka Jović tih dana je bio u žiži medija kako zbog svog transfera tako i zbog činjenice da je mlad postao tata, početkom godine njegova bivša devojka Anđela Manitašević, od koje se prethodno rastao 2016, ali su se ponovo viđali, donela na svet njihovog sina Davida.

Tada još uvek javnosti nije bilo poznato jesu li Anđela i Luka i dalje zvanično zajedno, pa je sve iznenadila vest da je fudbaler viđen u Madridu u društvu Sofije Milošević, donedavne devojke njegovog kolege Adema Ljajića.

Takva situacija nije bila pogodno tlo da par potvrdi vezu, ali su oni ostali jedno uz drugo uprkos brojnim komentarima i reakcijama i uskoro je postalo jasno da su zajedno i zaljubljeni do ušiju. Malo nakon što je otkrivena njihova veza, Luka i Sofija odlučili su da prestanu da se skrivaju, a potom su mediji preneli detalje njihove ljubavi.

Kako su se upoznali Sofija Milošević i Luka Jović?

– Upoznali su se preko zajedničkog prijatelja, a simpatije su bile obostrane. Prvobitno su se neko vreme dopisivali, da bi se potom videli nekoliko puta i uplovili u romansu – istakao je za Kurir izvor blizak paru.

– Hteli su da njihova ljubavna veza bude stabilna, pa da tek tada svim bliskim ljudima kažu kakav je njihov odnos – objasnio je izvor.

– Kao razlog skrivanja navodili su to da nisu želeli da njihova ljubav bude priča u javnosti, samo zato što im je bilo potrebno vreme da njihova veza postane stabilna i otporna na spoljne udare – dodao je.

– Luku sam upoznala preko zajedničkog prijatelja. Nije mi bilo ni na kraj pameti da će on biti čovek s kojim ću imati decu. Odmah smo počeli da se zadirkujemo, ali je sve bilo prijateljski. Košulja koju je obukao bila mi je smešna, pa sam ga zezala zbog stajlinga. Bio mi je simpatičan, ali nisam mogla da zamislim sebe pored njega jer je šest godina mlađi. Videla sam ga ranije u novinama, čitala sam neki njegov intervju i znala sam da ima dete. Zbog toga je za mene bio zabranjena zona. Tek kada smo se upoznali, shvatila sam da on nije s majkom svog deteta, iako su u dobrim odnosima– prisetila se manekenka.

Ona je istakla da ju je iznenadio Lukin poziv da izađu i da je sve počelo šalama.

– Kada me je pozvao da izađemo, pomislila sam: "Vidi ovog malog". Međutim, sve je radio pametno, uglavnom je inicirao druženje preko tog prijatelja. Razmenjivali smo neke smešne slike i viceve, zadirkivali smo se... Sve to je odjednom preraslo u naš prvi sastanak. Pomislila sam: "O ne, meni on ne treba." U tom periodu sam došla iz Njujorka u Srbiju samo da bih osnovala svoj brend. Planirala sam da otputujem u Meksiko jer sam imala ugovoren posao s nekim njihovim brendom. Mnogo sam se radovala tom putu i Luka se nikako tada nije uklapao u moje planove. Međutim, nisam videla da mi je radna viza istekla, pa sam ostala u Srbiji... – prisetila se manekenka.

Međutim, mesec dana nakon što su potvrdili da su zajedno – mediji su preneli da su Luka i Sofija raskinuli, samo da bi uskoro bili viđeni na nastupu Senide i Cobija, te je bilo očigledno da su svojoj ljubavi dali novu šansu.

Nakon kraće veze – na red je stigla beba

Pravo iznenađenje za fanove usledilo je nekoliko meseci kasnije. Par je u martu sledeće godine saopštio da čeka prvo zajedničko, a Lukino drugo dete.

– Srećan sam što delim sa vama da ćemo imati bebu. Volim te – napisao je Jović na Instagramu.

Pet meseci kasnije, on je zaprosio manekenku na jednoj luksuznoj jahti u blizini Kaprija, a u oktobru 2020 – tačno godinu dana otkako smo saznali za njihovu ljubav – Luka i Sofija dobili su sina Alekseja.

– Čim sam rodila Alekseja, pitao me je: "Kada pravimo drugu bebu?" Ne bismo voleli da pravimo veliku razliku između dece. Jedva čekamo da ponovo zatrudnim! On je oduvek želeo da bude mlad tata, a sada sanja o tome da mu rodim fudbalski tim sinova. Ja bih volela da ipak dobijemo ćerku. Mislim da bi se i on skroz raspilavio kad bi uzeo devojčicu u ruke. Zaljubiće se u nju i držaće je kao malo vode na dlanu – rekla je Sofija nakon rođenja Alekseja.

U martu 2022. na svet je stigao i njihov drugi, a Lukin treći sin Teodor. Odmah posle porođaja, manekenka je najavila da tu nije kraj i da se nada da će Jovići dobiti još jedno pojačanje, ovog puta u vidu jedne devojčice.

Venčanje Luke Jovića i Sofije Milošević željno se iščekuje

Što se tiče venčanja, mediji su u više navrata pisali o planovima ovog para, a prema najnovijim informacijama će organizovati dve gala svadbe.

– Sofija i Luka će se definitivno venčati sledeće godine. Prvu svadbu organizovaće u jednom luksuznom restoranu na jezeru Komo u Italiji, koje je poznato kao odmaralište brojnih holivudskih zvezda – rekao je izvor blizak paru za Informer prošle godine.

– Kako bi sve bilo na vrhunskom nivou, manekenka i fudbaler angažovali su poznatu svetsku firmu za organizaciju venčanja koja je organizovala svadbu Sofije Riči, ćerke američkog pevača Lajonela Ričija – istakao je on, ali datum venčanja još uvek nije poznat.

Što se tiče drugog dela slavlja, ono će se održati u Beogradu.

– Ta proslava će biti u jednom od prestoničkih luksuznih hotela i biće za veći broj gostiju nego ona u Italiji. Tu će sve biti po našim običajima, od muzike do hrane. Tada će biti pozvane brojne ličnosti iz sveta estrade i sporta, kao i šira rodbina i prijatelji. Sofija i Luka će se venčati u opštini, kao i u Hramu Svetog Save, i tako svoj brak ozvaničiti i pred Bogom, ali još ne znaju tačan termin. Sve to će se sigurno desiti ili na proleće ili na leto sledeće godine – istakao je anonimni izvor.

Autor: Milica Krasić