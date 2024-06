Pogledajte kako su Novak i Jelena izgledali davne 2007. godine: Ljudi gledaju fotografiju i ne veruju (FOTO)

Novak i Jelena Doković važe za jedan od stabilnijih parova na našoj javnoj sceni. Već 10 godina su u braku, a zajedno imaju dvoje dece, dečaka Stefana i devojčicu Taru. Njihovna ljubavna priča bila je kao filmska. Novak je pohađao sportsku gimnaziju koju prema rečima njegova majke Dijane nikako nije voleo.

- Mnogo puta sam čak i u gimnaziji, takozvanoj sportskoj, koja nema veze sa sportskom gimnazijom po meni, nailazila na to da nemaju razumevanje za dete takvog kalibra sa već postignutim nekim rezultatima. Tada je bio kod Nikole Pilića u Nemačkoj. Nisu imali razumevanja da on ne može da sedi u školskoj klupi, on je bio dva dana u školskoj klupi. Morala sam na disciplinsku komisiju da idem, da obrazlažem gde je sve moj sin bio. Naravno da su me i oni ocrnili i na kraju je izbačen, odnosno ispisan iz te sportske gimnazije. Rekla sam im da nikome ne kažu da su ‘s’ od sportske gimnazije. Trebalo je da mu daju podršku, da mu daju gradivo koji će on da savlada - rekla je jednom besna Dijana.

Upoznali su se u gimnaziji

Ipak, Novak je imao sreće te je u toj gimnaziji upoznao tada Jelenu Ristić koja mu je danas supruga. Ona se tada bavila atletikom, a ljubav prema tom sportu nastavila je u pomenutnoj gimnaziji. Potom je nastavila da ulaže usvoje obrazovanje pa je upisala jedan od najboljih privatnih fakulteta u Italiji. Tamo je diplomirala, a u oblasti menadžmenta, ima završen i doktorat. Takođe, jedan period u životu Jelena je radila kao promoterka da bi pomogla roditeljima koji su je školovali.



Venčali su se 2014. godine u junu na Svetom Stefanu, a Jelenina venčanica je bila priča za sebe. Ona je nosila venčanicu modne kuće Aleksandar Mekvin, a dizajnirala je Sara Barton. Od iste modne kuće venčanicu je ponela i Kejt Midlton. Iste godine, ona je u oktobru rodila sina Stefana.

Danas, Jelena Đoković verno prati Novaka na svakom meču gde su mu velika podrška deca koja često mašu sa tribina. Često ih u javnosti možemo videti na kulturnim dešavanjima poput koncerata. Tada, ponašaju se kao sav normalan svet, rado poziraju i osmehuju se novinarima.

U odnosu na pre 10 godina, Novak i Jelena znatno su ozbiljniji, a onda se posvetila majčinstvu i brizi kako da uz pomoć oca, koji je napustio svoj posao i došao njoj da pomogne, vaspita Stefana i Taru na najbolji način. Dok o uspehu Novaka Đokovića naširoko piše ceo svet.

