Bukti rat: Matora dala svoj sud o nominacijama, Milena oplela po Luki, pa udarila na njegovo poznanstvo sa Žanom: Ti si prezervativ (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Prestres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala Nominacije.

- Matora, ajde da čujemo da prokomentarišeš Nominacije - rekao je Milan

- Lukina nominacija, više se osvrnuo na Kačavendu i njegov lični konflikt.Mislim da je trebao da stane u zaštitu svoje devojke. Poznavajući Aneli, mislim da je prećutala, moje mišljenje. Danas sam videla, branio je na podeli, ne mislim da je trebao Marka da vređa niti ponižava, samo nju da zaštiti. Nekad se osećam da sam muškarac pa ulazim u sukom za osobu koju volim. Draganu doživlajvam kao devojku. Mislim da Mići nije lični konflikt zamerio. Ove nedelje se vodi tihi rat. Ena i Anđela pokušavaju sa Mićom da održe odnos, a nervira ih. Ovo je prećutni rat. Ispada da su ljudi podeljeni na Miću i Marka. Kod Aneli su svi izneli drugačije mišljenje. Imam utisak da su se više osvrnuli na odnos Marka i Aneli a ne na njihove odnose. Ona je ispala izuzetno glupa sinoć. Nije trebala da skoči, osim za porodicu. Sinoć je trebala da bude dostojanstvena kada su te masakrirali. Što se tiče Marka gledaju ga kao Boga. Rekao je da je ona glupa da bude manipulator, krivo mi je što nisam naučila od tebe malo više stvari jer je iskusan manipulator. Čudno mi je kod Milene što u njenom karakteru nije da nekoga stavlja na poslednje mesto. U većini situacija izgleda kao da te poseda i stavlja na mesto. Nisam znala da su Marko i Šiška tako dobri. Rekla je da jedva čeka da čuje stvari koje sam ja njoj pričala o Stefani. Čula sam da neki ljudi kažu: "Vrlo dobro znam zašto ja idem kod Marka i kakav mi imamo odnos". Samo kažem za Luku da sam mislila da će više da se založi za Aneli - rekla je Matora.

- Destet minuta mi dobacuje, Đedović ako je iskren potvrdiće. Anđela meni deset minuta dobacuje: "Fifi". Sve vreme bez ikakvog razloga mi je dobacivala - rekao je Luka.

- Ja sam rekla: "Fifi, na mesto, nemoj da ometaš svoju devojku". Počelo je tako što sam rekla da on ne poštuje svoju devojku. On nemože da izdrži, pa mi govori svašta. Rekao mi je da sam spe*muša - rekla je Anđela

- Kad smo već kod toga, ja njega nisam spominjala, a on se odmah upalio. Ono što moram da napomenem, da kada je ušao rekao je da je napolju upoznao Žanu. Što se tiče Đedovića, postoje momenti kad on mene zaustavi. Ono što je deo karaktera, pušta nekad da me neko zaustavi jer nekad use*em motku. Birala sam da učim od njega. Čula sam Draganu za njenu dobru procenu. Jedini koji je trebao da brani svoju devojku je ušao ovde sa perikom da glumi Kačavendu. Žanu si upoznao letos. Vi niste prijatelji ni drugovi, mišu, možeš samo Aneli da pokazuješ svoj mali, za ostale si prezervativ - rekla je Kačavenda

Autor: A.Anđić