SENIČIĆ OBJAVIO LEPE VESTI: Grčka 14.maja otvara granicu za ulaz i iz Severne Makedonije

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić izjavio je danas da će Grčka 14. maja dozvoliti ulazak u tu zemlju i iz Severne Makedonije i da će se prihvatati svi sertifikati o vakcinaciji, bez obzira koja vakcina je u pitanju.

Grčka je otvorila granice 19. aprila iz Bugarske, a Seničić kaže da sve ide po planu i da se u Grčkoj mere ublažavaju svaki dan i da će 14. maja i zvaničnco biti otvorena turistička sezona u Grčkoj.

Građanima koji nisu vakcinisani biće potreban negativan PCR test, kao i sada za one koji ulaze u Grčku preko Bugarske, dodao je Seničić i napomenuo da će kada bude granica otvorena preko Severna Makedonije od 14. maja postojati i alternativa za one koji nisu vakcinisani, a to je i negativan antigenski test.

-U Grčkoj se polako otvaraju restorani, kafići, hoteli i sve što je zatvoreno bilo poslednjih desetak meseci. Očekujemo da bude sve do polovine maja sve bude onako kako smo naučili i da imamo pristojnu turističku sezonu u Grčkoj - naveo je Seničić.

Objašanjava da je Grčka bila osam meseci skoro potpuno zatvorena, pošto su građani mogli da izlaze dnevno samo dva sata, uz slanje sms poruke, ali da se sada popuštaju mere i da su otvoreni restorani, kafići i tržni centri.

Seničić kaže da se ne očekuju tokom letnje sezone u Grčkoj mere drugačije od ovih u Srbji, a to znači da će se nositi maske u zatvorenom prostoru, držati distanca i slično.

Dodaje da je bilo puno dezinformacija, kako će postojati ograde na plažama, da će morati maske da se nose na plaži itd.

-Biće sve normalno, a to znači da će turisti morati da poštuju mere koje važe i za lokalno stanovništvo".

Kaže da je Evropska komisija donela neke preporuke i kada je reč o Italiji i Španiji, koje bi trebalo od juna da stupe na snagu.

Njima je preporučeno da se prihvataju svi sertifikati o vakcinama, a pre svega oni koje je prihvatila EU, ali svaka zemlja će odlučivati u skladu sa svojim potrebama, dodao je on.Seničić napominje da su Italija, Španija i Franucuska trenutno najzatvorenije zemlje, kao i da se očekuje i njihovo otvaranje.