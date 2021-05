NA RAČUNE 1.635.133 PENZIONERA UPLAĆENO 30 EVRA! Mali: Sledeće nedelje isplata po 30 evra ostalim građanima

Na račune 1.635.133 penzionera danas smo uplatili po 30 evra u dinarskoj protivvrednosti i penzioneri su prvi koji dobijaju novac iz trećeg paketa pomoći države, izjavio je danas ministar finansija Srbije Siniša Mali.

On je za Tanjug rekao da će sutra novac biti uplaćen za građane koji primaju socijalnu pomoć, a ima ih oko 143.000, kao i za oko 10.000 građana koji su pod upravom za krivične sankcije.

-Sledeće srede, dakle 12. maja, počećemo sa isplatom po 30 evra ostalim građanima koji su se za 30 plus 30 evra prijavljivali putem portala Uprave za trezor ili preko kol-centra. Do sada ih se na ova dva načina prijavilo 3. 450. 000 - navodi Mali.

Dodaje da će oni prvih 30 evra dobiti do 20. maja a drugih 30 u novembru.Kada je reč o novoj vrsti pomoći, koja podrazumeva isplatu po 3.000 dinara svim građanima starijim od 16 godina koji su se vakcinisali ili će se do kraja maja vakcinisati bar jednom dozom, on objašnjava da će prijavljivanje za ovu pomoć trajati od 1. do 15. juna.

Građani će se prijavljivati preko portala Uprave za trezor a novac će im biti isplaćen u periodu između 15. i 20. juna."Država na ovaj način podržava odgovornost građana prema svom i zdravlju ostalih ljudi.

- Za nas je važno da što pre dođemo do kolektivnog imuniteta, da imamo tri miliona građana koji su primili bar jednu dozu vakcine, kako bi mogli da potpuno otvorimo našu ekonomiju i da se vratimo u normalu koju smo imali pre pandemije koronavirusa- rekao je Mali.