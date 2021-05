KONAČNA ODLUKA: Evo koliku će platu za bolovanje zbog korone dobijati vakcinisani, a koliko nevakcinisani građani!

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o podsticajnim merama za imunizaciju i sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, kako bi se dodatno motivisali građani za vakcinaciju i na taj način brže postigao kolektivni imunitet, koji za cilj ima suzbijanje epidemije, vraćanje osnovnih funkcija zdravstvenom sistemu i otvaranje ekonomije.

Osim dodatne novčana podrška u iznosu od po 3.000 dinara predviđena je za sve građane Srbije koji su do sada vakcinisani i sve one koji će do 31. maja primiti bar prvu dozu vakcine, danas je usvojena dopuna Zaključka vlade od 2. aprila 2020. godine kojom bi se naknada zarade u visini od 100 odsto osnova za naknadu zarade isplaćivala samo zaposlenima koji su na bolovanju zbog potvrđene zarazne bolesti Covid-19, a vakcinisani su.

To važi i za zaposlene koji iz zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisani.

Ostali zaposleni koji se razbole od kovida dobijali bi naknadu zarade za vreme bolovanja od 65 odsto zarade.